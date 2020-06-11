إخماد حريق نشب بأراض زراعية في منطقة الكسوة

أخمد عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق اليوم حريقاً نشب في منطقة الكسوة وطال مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بالشعير وأشجار الزيتون وخلف أضراراً مادية بمحاصيل المزارعين.

قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي أكد في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إخماد عدة حرائق نشبت بالمنطقة بوقت واحد ضمن أراض زراعية لافتاً إلى أن التعاون بين عناصر الإطفاء ومديرية زراعة الريف وبلدية الكسوة ساعد في إخماد الحريق بوقت قصير رغم أن الرياح لعبت دوراً في امتداده.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي باتحاد فلاحي دمشق وريفها عماد سعادات في تصريح مماثل أن الحريق نشب في أراضي قريتي شقحب والحمرا بمنطقة الكسوة وأتى على 80 دونماً من الشعير 20 دونماً منها غير محصود والباقي كان المزارعون بصدد جمع مادة التبن منها كما ألحق أضراراً بـ 15 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون منوهاً بمساعدة الأهالي لعناصر الإطفاء بإخماد الحريق ما أدى إلى تقليص رقعة انتشار النيران.

ولفت سعادات إلى أنه سيتم حصر الأضرار التي لحقت بمحاصيل المزارعين لتعويضهم لاحقاً.

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