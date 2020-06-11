وصول 522 طالباً من ريف حلب الشرقي “منبج” لتقديم امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية اليوم عن وصول الدفعة الأولى من الطلاب القادمين من ريف حلب الشرقي “منبج” والبالغ عددهم 522 طالباً وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في حلب وذلك ضمن إجراءات احترازية صحية مشددة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية وعدد من الجهات المعنية في محافظة حلب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وفي تصريح لـ سانا أكد مدير تربية حلب إبراهيم ماسو أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لاستقبال الطلاب حيث تتواجد فرق صحية مشكلة من دائرة الصحة المدرسية ومديرية الصحة لفحص الطلاب وتسجيل بياناتهم وإجراء ما يلزم ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار ماسو إلى أنه تم التحضير لاستقبال الطلاب الوافدين من منطقة منبج بريف حلب من خلال تأمين أماكن الإقامة والحجر وعددها 11 مركزاً في منطقة هنانو وتزويدها بالكهرباء والماء والسلل الصحية والغذائية وتقديم الدروس والمراجعات لتعويض الفاقد التعليمي.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 28 من نيسان الماضي قراراً حددت بموجبه الـ 21 من شهر حزيران الجاري موعداً لإجراء امتحانات شهادة التعليم الثانوي لدورة امتحانية واحدة والـ 22 من حزيران لإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي.

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