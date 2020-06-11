مبادرة لأطباء وصيادلة لتوزيع الدواء مجاناً بدرعا

أطلق مجموعة من الأطباء والصيادلة في درعا مبادرة لتوزيع الدواء مجاناً على المواطنين من خلال تجميع النماذج المجانية في صيدلية واحدة وتوزيعها على المحتاجين.

المبادرة لاقت استحسان عدد كبير من المرضى وخاصة الذين يعانون أمراضاً مزمنة حيث قالت المواطنة سميرة حسين بتصريح لمراسل سانا إن المبادرة تسهم بتخفيف الأعباء المتزايدة على الأسر ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.

علي شهاب أحد العاملين في الصيدلية التي توزع الدواء المجاني أشار بتصريح مماثل إلى أنه بسبب النقص في بعض الأصناف الدوائية في هذه الأيام استوجب تجميع النماذج الطبية المجانية بصيدلية واحدة بحي المطار بمدينة درعا وتوزيعها على المواطنين بموجب الوصفات الطبية النظامية مبيناً أن الأدوية تم فرزها إلى مجموعات وفق المرض سكري ضغط قلبية عصبية خافض شحوم متممات غذائية وغيرها لتسهيل توزيعها على المحتاجين.

وأشار إلى أن توزيع الأدوية يتم من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر حتى نفاد الكمية وفي الوقت نفسه يتم استقبال النماذج الطبية المجانية من الصيادلة والأطباء ومستودعات الأدوية مؤكداً حرص العاملين بالمبادرة على إيصال الدواء للمحتاجين.

طباعة