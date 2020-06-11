عمدة سياتل لترامب: اجعلنا جميعاً بأمان وعد إلى المخبأ

دعت عمدة مدينة سياتل الأمريكية جيني دوركان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العودة إلى مخبئه ليتمتع الأمريكيون بالأمان.

وقالت دوركان في تغريدة لها على حسابها على تويتر رداً على انتقادات وجهها لها ترامب: اجعلنا جميعا في أمان..ارجع إلى مخبئك في القبو وذلك في إشارة إلى قيام قوات الخدمة السرية بنقله إلى مخبأ أثناء الاحتجاجات التي جرت الأسبوع الماضي أمام البيت الأبيض.

وكان ترامب دخل في معركة كلامية مع عمدة مدينة سياتل التي تشهد احتجاجات ضد العنصرية ونشر تغريدة في وقت سابق من اليوم انتقد فيها دوركان إضافة إلى حاكم ولاية واشنطن جاي انسلي بحجة عدم بذل جهود لمكافحة الشغب وقال مهدداً “استعيدوا مدنكم الآن كما قال في تغريدة أخرى استولى إرهابيون محليون على سياتل التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون” زاعماً أنه يتم تشغيلهم من قبل هؤلاء.

بدوره رد عليه حاكم واشنطن بتغريدة تستهزئ بأخطاء ترامب الإملائية الكارثية حيث قال “يجب أن يبقى الرجل غير القادر بصفة تامة على الحكم بعيداً عن أعمال ولاية واشنطن.. توقف عن التغريد” في إشارة منه إلى تغريدة سابقة لترامب أقدم فيها على ارتكاب خطأ إملائي في كتابة كلمة “توقف”.

وتستمر موجة الاحتجاجات العارمة في الولايات المتحدة مع إصرار ترامب على استخدام القوة ونشر الجيش بوجه المحتجين بعد أن خرج الشارع الأمريكي غاضباً عقب مقتل جورج فلويد المواطن من أصول إفريقية اختناقاً بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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