آملي لاريجاني: الإدارة الأميركية ترتكب أسوأ الجرائم ضد الأبرياء في سورية ودول أخرى

أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني أن الإدارة الأميركية مستمرة بارتكاب أسوأ الجرائم ضد الأبرياء في سورية وغيرها من دول المنطقة، موضحاً أن الشعب الأميركي بدأ يستيقظ على ممارسات إدارته الإجرامية.

وأشار لاريجاني خلال اجتماع عقد اليوم بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية إلى أبعاد الاحتجاجات غير المسبوقة من حيث الكم والنوع في الولايات المتحدة وأوروبا، لافتاً إلى أنها كشفت القناع وأظهرت الصورة الحقيقية لنظام الهيمنة الأميركي أمام الأميركيين أنفسهم، مشدداً على أن حقوق الإنسان ليست سوى أداة تستخدمها الولايات المتحدة للضغط والابتزاز.

واعتبر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية اليوم في وضع صعب للغاية، موضحاً أن إيران باتت تحقق المزيد من التطور والاقتدار العسكري والسياسي.

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