فوضى بأجور نقل السرافيس في اللاذقية.. والمحافظة تدرس تعديل الأجور

اللاذقية - سراب علي

تتفاقم فوضى أجور النقل (للسرافيس) في محافظة اللاذقية يوماً بعد يوم، حيث اشتكى عدد من المواطنين لـ (تشرين ) عن عدم التزام أصحاب السرافيس بالتسعيرة الملصقة على زجاج السرافيس والممهورة أصولاً بختم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فأصحاب سرافيس اللاذقية طرطوس يتقاضون 500 ليرة أجرة الراكب للرحلة بينما التسعيرة الموجودة هي 350 ليرة.

وفي جولة لـ(تشرين) على كراجات اللاذقية، قال الموظف عمران حمود الذي يضطر يومياً إلى التنقل بين محافظتي طرطوس واللاذقية كونه موظفاً في اللاذقية: الحال لم يعد يطاق. أدفع أكثر من نصف راتبي أجوراً للتنقل، مبيناً أنه أرسل شكوى إلى مديرية حماية المستهلك حول زيادة أجور النقل لسرافيس اللاذقية طرطوس منذ حوالي الشهر ولكن حتى الآن لا جدوى من الشكوى.

بدوره أكد الطالب الجامعي سنان حسن من طرطوس ويدرس في اللاذقية، أنه أرسل شكوى على رقم (الواتس) الذي أعلنت عنه المديرية في محافظة اللاذقية ولكن لاحياة لمن تنادي كما يقول، إذ لا يزال أصحاب السرافيس على خط اللاذقية طرطوس يتقاضون أسعاراً زائدة.

كما اشتكى مواطنون آخرون من تقاضي سائقي السرافيس على خط ( الشيخ ضاهر – مشفى وطني ) أجرة 50 ليرة علماً أن التسعيرة هي 30 ليرة سورية.

فوضى التسعيرة وتذمر السائقين والمواطنين مشهد لا يقتصر على خطوط اللاذقية- طرطوس، والخطوط داخل مدينة اللاذقية فحسب وإنما يتعداها إلى خطوط مناطق المحافظة، إذ طالب سائقو سرافيس القرداحة وجبلة والحفة وكرسانا وغيرهم من السرافيس العاملة على خطوط الريف بزيادة أجور النقل بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وخصوصاً أن أسعار إصلاح السيارات ارتفعت أضعافاً، وهم بهذه التسعيرة التي يتقاضونها غير قادرين على مجاراة أسعارها وتأمين حاجات أسرهم، في حين أكد أصحاب بعض السرافيس على خطوط كرسانا والحفة أنه إذا استمر الحال هكذا ولم تعدل التسعيرة سيتوقفون عن العمل.

بدوره، قال مالك الخير عضو المكتب التنفيذي في المحافظة لقطاع النقل لـ (تشرين): إن المحافظة تتابع وبشكل يومي التزام أصحاب السرافيس بخطوط سيرها وعدم تسربها واستمرار عملها لخدمة المواطنين في جميع المناطق وذلك من خلال التعاون بين المحافظة وقيادة شرطة المحافظة ومديري النواحي، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة تعديل أسعار أجرة السرافيس على جميع خطوط النقل بالمحافظة وفق معايير تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأضاف الخير : بناء على توجيهات محافظ اللاذقية لتشكيل لجان مختلفة على مستوى المحافظة لتعديل التسعيرة سيتم قياس المسافات بين مركز المدن والقرى وتحديد أسعار التكلفة بحضور مندوبين من نقابة السائقين ومن أصحاب السرافيس ومن المهنيين الذين يعملون في تصليح السيارات لتحديد أسعار قطع التبديل ليتم ضبط السوق والمحلات التجارية التي تبيع هذه القطع للسرافيس، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة ستأخذ في الحسبان طول الخط والطبيعة الجغرافية له ومصلحة المواطنين والسائقين على السواء إضافة الى اًجور الصيانة للآليات .

طباعة