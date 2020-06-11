بعد انقطاع مؤقت .. المركز الوطني للمتميزين يتابع مسيرته العلمية والبحثية

اللاذقية - رشا عيسى

يواصل المركز الوطني للمتميزين في اللاذقية نشاطه التعليمي والبحثي للأسبوع الثاني على التوالي بعد انقطاع دام شهرين التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لوباء كورونا المستجد، حيث عاد الطلاب البالغ عددهم ١٩٨ طالباً وطالبة لمتابعة برنامجهم الدراسي في قاعات ومخابر المركز بعد أن التزموا خلال فترة الانقطاع بمتابعة التحصيل العلمي في منازلهم عبر المنصات الإلكترونية حيث لم يسجل أي فاقد تعليمي للمقررات الدراسية.

وجرت عملية العودة بسهولة دون غياب لأي طالب أو طالبة بعد أن قُسّم برنامج العودة على ثلاثة أيام بدءاً من المحافظات البعيدة مروراً بالمحافظات الوسطى ثم القريبة ليتم إجراء فحص طبي كامل للطلاب وفقاً (للبروتوكول) المتبع في مشفى تشرين الجامعي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والنتائج كانت سلبية في وقت تتواصل فيه عمليات التعقيم اليومية الشاملة لأركان المركز كافة .

وأكد الدكتور مثنى قبيلي مدير المركز في حديث خاص لـ ( تشرين) متابعة البرامج البحثية والتعليمة للطلاب بشكل مكثف، ليشمل الأسبوع الأول جلسات نظرية وعملية، والأسبوع الثاني مذاكرات شاملة، فيما سيتضمن الأسبوع الثالث جلسات إضافية نظرية وعملية، إضافة إلى مقابلات للغات الإنكليزية والفرنسية والروسية، يلي ذلك (أسبوع العلم ١١).

وأوضح قبيلي أنه جرى تقليص (أسبوع العلم ) لهذا العام إلى يومين بسبب الظروف العامة، بمشاركة ٣٣ مشروعاً بحثياً في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية في تكريس لمبدأ تعليم الطلاب أسس البحث العلمي ، موضحاً أن العمل تعاوني مشترك في المشاريع بين الطلاب بإشراف من مدرسي المركز واستعانة بخبرات من جامعة تشرين.

وأشار قبيلي إلى مشاركة فريقين من المركز في مسابقة النمذجة العالمية التي أقيمت في الصين بمشاركة ٥٤ دولة حول العالم، وكانت المسابقة (أون لاين) وتمكن طلاب المركز من خوض غمار المنافسة بانتظار النتائج المقرر صدورها خلال شهر آب المقبل .

وكان المركز أجرى مسابقة النمذجة السورية الأولى التي انطلقت من المركز خلال نيسان الفائت بمشاركة ٩ فرق، منها ٦ فرق للصف الثالث الثانوي و٣ فرق من الصف الحادي عشر الثانوي بشروط مطابقة تماماً للمسابقة العالمية، وشاركت الفرق التي تصدرت المسابقة بالمركزين الأول والثاني، في المسابقة العالمية التي احتضنتها الصين وكانت المشاركة السورية في الفترة مابين ٣ – ٨ أيار الفائت.

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