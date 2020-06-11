تراجع إنتاج العـدس في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

إلى جانب عمليات حصاد محصولي القمح والشعير الجارية على قدم وساق، تتواصل في محافظة الحسكة عمليات حصاد محصول العدس بشقيه المروي والبعل. حيث ذكر معاون مدير الزراعة المهندس علي الخلوف لـ”تشرين” أن عمليات حصاد هذا المحصول التي بدأت منذ منتصف شهر أيار الماضي شارفت على الانتهاء، إذ من المقدر أن تستمر هذه العمليات حتى أواخر حزيران الجاري.

وأوضح الخلوف أن المساحة المحصودة حتى الآن بلغت نحو 25 ألف هكتار من أصل المساحة المزروعة البالغة نحو 34100 هكتار. فقد توزعت المساحات المحصودة على 23 ألفاً و500 هكتار بعل من مجمل المساحة البعلية المزروعة البالغة 32 ألف هكتار، وعلى 1670 هكتاراً مروياً من مجمل المساحة المروية المزروعة البالغة 2100 هكتار. وتتركز هذه المساحات بشكل أساسي في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية من المحافظة.

وتوقع المهندس الخلوف أن يصل إنتاج العدس في الموسم الحالي في محافظة الحسكة إلى نحو 50 ألف طن. بتراجع عن إنتاج الموسم الماضي بحدود 22 ألف طن. حيث انخفض إنتاج الهكتار الواحد من العدس من 1500 كيلوغرام في الموسم الماضي إلى 1100 كيلوغرام خلال الموسم الحالي. عازياً هذا التراجع بالإنتاج والانخفاض بالمردود الإنتاجي في وحدة المساحة بالنسبة لمحصول العدس إلى قيام الفلاحين والمزارعين باستخدام أنواع غير جيدة من البذار.

يشار إلى أن العديد من التجار والشركات ومعامل الجرش، أعلنت عن رغبتها بشراء إنتاج العدس في محافظة الحسكة بالكامل من المنتجين بشكل مباشر. وبينت تلك الجهات أن شراء محصول العدس بنوعيه الأحمر المدور والأبيض المدور سيتم وفق درجات محددة هي ثلاث درجات. وسيتم منح السعر الأعلى للدرجة الأولى ثم يتم منح سعر أدنى بنسبة ثلاثة بالمئة لكل درجة أقل. كما أعلنت عدة معامل لجرش العدس عن رغبتها بتوزيع العدس المجروش الجاهز للطبخ في جميع أنحاء المحافظة.

طباعة