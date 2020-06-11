حلب - محمد حنورة

بعد قرار الفريق الحكومي بتعليق الدوام في المدارس ومنها الخاصة بتاريخ 2020/3/15 شعر أهالي الطلاب الذين سجلوا أولادهم بهذه المدارس بالغبن ،وأن على إدارات هذه المدارس أن تعيد جزءاً من مبلغ القسط يعادل شهرين من التوقف ( نصف شهر آذار وشهر نيسان كاملاً ونصف شهر أيار ) كون المدارس توقفت بقرار من الحكومة .

حجز الجلاء المدرسي أو البطاقة الامتحانية حتى استيفاء كامل المبلغ

يقول ولي أمر أحد التلاميذ : إنه راجع مدرسة ابنه الخاصة للحصول على جلاء المدرسة، بعد قرار الحكومة بترفيع كافة الطلاب إلى الصفوف الأعلى ،لكن إدارة المدرسة رفضت تسليمه الجلاء حتى دفع كامل المبلغ عن العام الدراسي ،مع العلم أن المدارس الخاصة تستوفي كامل المبلغ مع بداية العام الدراسي وفي أغلب الأحيان يتم تقسيط المبلغ على عدة أشهر تدفع خلال العام الدراسي ،وعليه فأنا مجبر على دفع مبلغ 160 ألف ليرة لمدرسة أم القرى الخاصة بحي الأعظمية بحلب .

ويقول والد تلميذ آخر : إن المدرسة احتجزت البطاقة الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي ولن تسلمها الا اذا تم دفع كامل الأقساط والامتحان على الأبواب .

شماعة تعويض الفاقد التعليمي

يقول مدير مدرسة أم القرى الخاصة : إن المدرسة ستقوم بتعويض الفاقد الدراسي لكافة الطلاب كما نص عليه قرار وزير التربية ،وكذلك الأمر هناك تعليمات من (التربية) بعدم تسليم الجلاء إلا بعد استيفاء الأقساط .

ويقول مدير مدرسة ابن حيّان الخاصة عبد الناصر موفق : إن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة مع الطلاب هو التزام لعام دراسي كامل ،حسب ما أقرته وزارة التربية وليس التزاماً شهرياً فقط ،وإن القدرة الاستيعابية المخصصة للمدرسة الواحدة محددة من الوزارة ،ويترتب عليها ضرائب ورسوم لنقابة المعلمين والتأمينات الاجتماعية مهما كانت مدة العام الدراسي ،ولقد اكتفت وزارة التربية بهذا القدر من العام الدراسي حتى 2020/3/15 بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة فايروس كورونا ،وبالتالي فإن المستحقات تجاه وزارة التربية ونقابة المعلمين والتأمينات الاجتماعية ورواتب المعلمين والعاملين فيها ستدفع كاملة وبالتالي لايمكن تخفيض أي مبلغ لأي طالب حسب المادة /37/ البند السابع من المرسوم التشريعي رقم 55 وتعليماته التنفيذية ،علماً أن المؤسسات التعليمية ستقوم بتعويض الفاقد التعليمي للطلاب خلال الفترة القادمة .

تربية حلب تنفي

من جانبه نفى مدير التربية بحلب أحمد مرشحة صدور تعليمات أو قرار من تربية حلب أو الوزارة بما يخص حجز الجلاء المدرسي أو بطاقة الامتحان للطلاب الذين لم يكملوا أقساط دراستهم ، وقال : شددت التربية على ضرورة تسليم الجلاء المدرسي للصفوف الانتقالية وبطاقة الامتحان للشهادات بوقتها ودون أي إبطاء ولا علاقة لمديرية التربية بالطريقة التي سيختارها أصحاب المدارس الخاصة لاستيفاء أقساطهم .مضيفاً: وردتنا شكاوى من الإخوة المواطنين حول استحقاق الأقساط الشهرية من تاريخ 2020/3/15 حتى نهاية العام الدراسي ،ولقد حدد المرسوم 55 البند رقم 7 ( ترد الأقساط للطلبة المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة) وفق الآتي :

-يعاد ‎%‎80 من كامل القسط السنوي إذا لم يداوم الطالب بالمدرسة إطلاقاً . ويعاد نصف القسط السنوي إلى الطالب إذا انقطع خلال الأسبوع الأول من دوام المدرسة ولايعاد إلى الطالب أي مبلغ من القسط السنوي اذا انقطع بعد دوامه أكثر من أسبوع من دوام المدرسة .وعليه فإن المؤسسات التعليمية الخاصة لم تتوقف بإرادتها بل كان التوقف اضطرارياً نتيجة جائحة كورونا ،ويجب على المؤسسات التعليمية الخاصة دفع مستحقات جميع عامليها المتعاقدة معهم ،وسيكون الدفع من وارد الأقساط التي سيدفعها الطلبة وهناك بعض المدارس الخاصة قامت بحسم رسوم المواصلات عن شهري التوقف ومفروض على المؤسسات الخاصة تعويض الفاقد التعليمي قبل بداية العام الدراسي، ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بالتقدم بطلبات إلى الوزارة من أجل المباشرة بتعويض الفاقد التعليمي اعتباراً من 2020/7/15 القادم ،أي قبل شهرين تقريباً من العام الدراسي القادم .

مخالفة لقانوني المدني والإداري السوري

يقول المحامي مصطفى خواتمي : إن مايحدث بقضية استحقاق كامل القسط التعليمي في المدارس الخاصة مخالف لبعض مواد لقانوني المدني والإداري والتي تنص في بعضها في حال وجود ظروف قاهرة تتخذ إجراءات خاصة واستثنائية وتسمى بنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة و جائحة فايروس كورونا تنطوي تحت الظروف القاهرة ،وهذا ما سارت عليه المحاكم ورئاسة مجلس الوزراء بقرار إغلاق كافة المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية الخاصة والعامة .

مضيفا : إن تسجيل الطالب في المدرسة الخاصة هو علاقة عقدية باتفاق الطرفين (الطالب والمدرسة ) وطالما أن الظروف الطارئة ( الإغلاق بسبب كورونا ) أعاق تنفيذ العقد بين الطالب والمدرسة وهو أمر خارج عن إرادة الطرفين فإن الطالب معفى من التزامه من دفع القسط وعلى المدرسة أن تعيد جزءاً من مبلغ القسط عن فترة التوقف عن الشهرين ،وفيما يخص التزامات المدارس الخاصة برواتب عمالها والرسوم والضرائب فكان على هذه المدارس تسجيل عمالها المتعطلين عن العمل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على منحة التعطل التي أقرتها الحكومة لكافة عمال القطاع الخاص وبمختلف المجالات ،والذي يعتبر تجسيداً لمعالجة الأمور في ظل الظروف الطارئة أو القاهرة الذي تقوم به الحكومات .

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