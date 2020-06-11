«غلوبال ريسيرش»: ترامب الفاشي يبحث عن ضحية أخرى

ترجمة وتحرير: لمى سليمان

أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أنه في يوم الوداع الأخير لجثمان الأمريكي من أصول إفريقي, جورج فلويد، بدا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الفاشي, يبحث عن ضحية أخرى عندما «غرّد» قائًلاً: «ذاك المحتج الذي دفعته الشرطة يمكن أن يكون مستفزاً ينتمي لحركة أنتيفا» . في إشارة إلى حادثة دفع الرجل المسن مارتن غوغينو البالغ من العمر 75 عاماً من قبل الشرطة ليسقط أرضاً بقوة كبيرة.

وأكد المقال أنه من الضروري أن نفهم أن تغريدة الرئيس الأمريكي ليست هجوماً شريراً على شخص واحد فقط وإنما حسب ما ينشر على «تويتر» فإن إدارته

تعلن التحذير الأخير ضد أولئك الذين يتجرؤون على الدفاع عن حرية التعبير، حتى لو جاءت هذه المعارضة من ذلك الرجل المسن.

ولفت المقال إلى أن الضحية الجديدة, مارتن غوغينو, هو ناشط حقيقي في السلام والعدالة بالإضافة إلى كونه من كبار السن الذين حاربوا ضد الظلم لعقود، وهو رجل متواضع كان ضد السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو – حسب أصدقائه.

وانتهى المقال بالقول: إن الوقت للمطالبة باستقالة دونالد ترامب قد حان الآن، وأنه يجب على الناس العاملين والشباب قيادة الحركة الاحتجاجية الجماهيرية لإجبار ترامب على الاستقالة الآن وقبل فوات الأوان.

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