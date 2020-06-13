مقطع فيديو يوثق انتهاكات شرطة أردوغان بحق أطفال ونساء

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل يظهر قيام عناصر من شرطة نظام رجب أردوغان بارتكاب انتهاكات واعتقال أطفال ونساء خلال حملات دهم لاعتقال مطلوبين بتهم سياسية موجة من الغضب في الشارع التركي.

ووفق صحيفة “زمان” التركية فإن المقطع تم تصويره أمس في ولاية أضنة ويظهر عملية مداهمة عنيفة لأحد المنازل من عدد كبير من عناصر الشرطة مدججين بالأسلحة من أجل إلقاء القبض على أحد الأشخاص بذريعة تواصله مع معارضين لنظام أردوغان.

وخلال المقطع يسمع صوت شرطي وهو يقول لزميله بأن هناك طفلاً ولكن المسؤول يأمر بأخذ الطفل مع والدته واعتقالهم أيضاً وهو ما أثار غضباً من قبل ناشطين ومواطنين عبروا عن رفضهم للعنف الذي تتبعه شرطة أردوغان خلال عمليات القبض على مواطنين بذرائع وتهم واهية.

وتأتي العملية تنفيذاً لقرار مكتب النائب العام في أضنة بالقبض على 63 شخصاً بما في ذلك عدد من ضباط الشرطة المفصولين من الخدمة ونساء بينهن حوامل وجهت لهم جميعا تهمة المشاركة في تدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة تابعة لنظام أردوغان قراراً باعتقال منور تكين مع طفلها البالغ ستة أشهر بتهمة تقديم مساعدات لعدد من المعارضين.

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