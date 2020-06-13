انطلاق “مهرجان حوران الأول للتراث الشعبي” في درعا

هدى قدور

احتفاء بأيام التراث السوري، تنطلق يوم الإثنين الخامس عشر من شهر حزيران الجاري عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في مديرية الثقافة بدرعا، فعاليات “مهرجان حوران الأول للتراث الشعبي” الذي تقيمه مديرية التراث الشعبي في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة درعا، ويستمر ثلاثة أيام.

عن المهرجان، قالت أحلام الترك مديرة التراث الشعبي في وزارة الثقافة في تصريح خاص لـ”تشرين”: يتضمن المهرجان أغاني تراثية وعروضاً فنية مسرحية تراثية لفرقة “سنابل حوران” وفرقة درعا للفنون الشعبية، إضافة إلى افتتاح معرض للأعمال التراثية ومعرض للخط العربي للفنانين أحمد العزاوي وعيسى قبلان، ومعرض رسوم وأشغال يدوية للأطفال تستلهم التراث، وورشة عمل للحرف بشكل مباشر مع الجمهور، وعرض سينمائي بعنوان “حوران حضارات متلاحقة”، أما فعاليات اليوم الثاني تقام ندوة بعنوان “التراث المادي واللامادي في حوران” في مركز ثقافي إزرع عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وملتقى للشعر النبطي في مركز ثقافي الصنمين عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويختتم المهرجان بملتقى الأغنية التراثية يحييه مجموعة من الفنانين، وندوة تحت عنوان “حوران عبر التاريخ”، وذلك في المركز الثقافي في الصنمين عند الساعة الحادية عشرة صباحاً. وأضافت الترك: يتخلل الافتتاح فعاليات متنوعة، منها تكريم مجموعة من الباحثين المهتمين بالتراث الشعبي، وهم: الخطاط عيسى قبلان، الشاعر النبطي وجيه الذيب، الباحث في التراث الفني الموسيقي غسان العبود، مدير الآثار والمتاحف في درعا محمد خير النصر الله، الفنان محمد الكور رئيس فرقة درعا للفنون الشعبية..

وأشارت الترك إلى أن هذه المهرجانات التي تقوم بها مديرية التراث الشعبي في وزارة الثقافة منذ ست سنوات تأتي في إطار السعي الدائم للحفاظ على التراث السوري الأصيل والعمل على صونه وحمايته من التشويه والاندثار في ظل ثقافة العولمة الطاغية وما خلفته سنوات الحرب الجائرة، وذلك من خلال نشر ثقافة التراث وصون مختلف عناصره من “الحرفة، الغناء، الموسيقا، الحكاية، الأزياء” وغيرها، والتوعية بأهمية التراث الشعبي الذي يحمل ملامح هويتنا وحضارتنا السورية.

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