الحرائق تلتهم 1200 دونم من الأراضي الزراعية في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

بينت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في القنيطرة أن المساحة المتضررة من الحرائق لهذا العام بلغت 1200 دونم ، وذكر مدير الحراج في مديرية زراعة القنيطرة المهندس أحمد ديب أن عدد الحرائق بلغ 30 حريقاً لهذا الموسم وأن أغلب الأضرار الناتجة عن الحرائق هي أضرار زراعية من قمح وشعير بالإضافة إلى أعشاب رعوية وأشجار حراجية وبعض أشجار الزيتون.

وأشار ديب إلى أن أكبر الحرائق سجلت في قرية مجدولية حيث أتت النيران على 100 دونم مزروعة بالقمح والشعير و100 دونم أعشاب رعوية، وحريق في كودنة بمساحة 200 دونم من الأراضي الزراعية من قمح وشعير وأعشاب ناجم عن انقطاع خط التوتر العالي، ولفت إلى أن أكثر الحرائق ضرراً سجلت في مجدولية وكودنة 400 دونم ، كما نشبت حرائق في كل من قرية جبا 30 دونماً والصمدانية الشرقية 10 دونمات وخان أرنبة دونما أشجار مثمرة، وتل كودنة الغربي 30 دونم أشجار حراجية وأعشاب رعوية و 60 دونماً في منطقة الكوم الغربي والشرقي، واقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب الرعوية وتشويه 60 شجرة كينا وسرو في غابة باسل الأسد الحراجية في ريف المحافظة الشرقي، وهناك عدد من الحرائق الصغيرة بمساحة دونم أودونمين في العديد من القرى. موضحاً أن جميع الحرائق شارك في إطفائها عناصر وآليات دائرة الحراج في مديرية الزراعة وعناصر فوج إطفاء القنيطرة.

وأضاف مدير الحراج : ساعدت الرياح على سرعة انتشار النيران في أغلب الحرائق، داعياً المواطنين والمزارعين إلى عدم إحراق مخلفات المحاصيل الزراعية وأغصان الأشجار والأعشاب وعدم رمي أعقاب السجائر من السيارات بجانب الطرقات لأنها قد تتسبب بنشوب الحرائق، مطالباً الأهالي بالتعاون مع عناصر دائرة الحراج وفوج الإطفاء والإبلاغ عن أي حريق طارئ. كما طالب بضرورة إحداث مفرزة إطفاء في القطاع الجنوبي من المحافظة والذي يبعد عن مركز المحافظة 60 كم ، وضرورة وجود مناوبين على مناهل المياه التابعة لمؤسسة المياه في القطاع الجنوبي من أجل سرعة إطفاء الحرائق، ونوه بأن عدد الحرائق المسجلة خلال العام الماضي بلغ 41 حريقاً زراعياً بمساحة 2100 دونم و 6 حرائق حراجية بمساحة 41 دونماً.

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