(زراعة اللاذقية): لجان لدراسة اسثمار أراضي القطاع العام زراعياً

اللاذقية-يوسف علي

كشف مدير زراعة اللاذقية – المهندس منذر خير بك لـ(تشرين) أن خمس لجان فنية توجهت أمس إلى ريف المحافظة بهدف تحديد المساحات الشاغرة لدى الدوائر بالكشف الحسي لتحديد مدى صلاحية هذه الأراضي للاستثمار من حيث توفر مصدر مائي للري، وتحديد طبيعة المحاصيل التي تنجح زراعتها في المحافظة.

وأضاف خير بك:إن الجداول التي تتضمن أماكن العقارات التابعة للقطاع العام ومساحتها تنم عن مساحات جيدة، لكننا نتبين حالياً من خلال اللجان الفنية مدى صلاحية هذه الأراضي للاستثمار الزراعي.

وعن الهدف من هذه الخطوة أشار خير بك إلى أنها تأتي بناء على توجهات الحكومة لاستثمار كل شبر من الأراضي التابعة للقطاع العام في الجانب الزراعي، إضافة إلى توسيع الجانب الإنتاجي بما يساهم في توفير الجانب الغذائي بحدوده القصوى.

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