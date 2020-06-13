مرتزقة أردوغان يحرقون 14 ألف دونم قمح وشعير في رأس العين
أتت الحرائق التي نشبت في ريف رأس العين الغربي المحتل خلال اليومين الماضيين والتي افتعلها مرتزقة النظام التركي على نحو 14 ألف دونم مزروعة بمحصولي القمح والشعير.
ووفق مصادر أهلية، فإن الحرائق امتدت من محيط بلدة مبروكة إلى قرى الراوية والدهماء والخالدية وأبو الصون وتل خنزير وأبو جلود وتل الجنب، مشيرة إلى أن النيران التهمت المحصول بشكل كامل وأخرجتها من دائرة الإنتاج.
ولفتت المصادر إلى أن سبب الحرائق يعود إلى إقدام مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية على إضرام النيران في الأراضي الزراعية للتضييق على الأهالي ومحاربتهم اقتصادياً لإجبارهم على ترك مناطقهم.
وتشير تقارير مديرية زراعة الحسكة إلى أن الحرائق التي نشبت في المحاصيل الزراعية لموسم 2020 أتلفت نحو 16 ألف هكتار من محصولي القمح والشعير.
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