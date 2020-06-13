تسجيل طلبات ترميم المنازل التي تضررت من الإرهاب في قرى بريف اللاذقية
أعلنت محافظة اللاذقية اليوم عن فتح باب تسجيل طلبات ترميم المنازل للسكان المقيمين والعائدين الذين تضررت منازلهم جراء الاعتداءات الإرهابية في كل من جبل النوبة ومزارعها والعوينات ووادي شيخان وحكرو وخان زعرور في ريف الحفة اعتباراً من يوم الأحد 14 حزيران الحالي وحتى الـ 16 منه وذلك في مبنى المحافظة الجديد.
وذكرت المهندسة هالة أحمد مدير مكتب الإغاثة بالمحافظة أن الطلبات تقدم من قبل أصحاب العلاقة مباشرة وأن الوثائق المطلوبة تتضمن صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية.
وبينت أن مشروع الترميم مجاني بشكل كامل بدءاً من التسجيل وحتى الاستلام وانه يتم بالتعاون بين المحافظة وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
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