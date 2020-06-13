انخفاض أسعار الذهب

انخفض الذهب اليوم في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1728.40 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من حزيران عند 1739.68 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1بالمئة إلى 1737.80 دولاراً.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 بالمئة وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلاً للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 17.79 دولاراً للأوقية، بعد أن ارتفعت 3.8 بالمئة أمس.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1937.88 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 826.66 دولاراً.

طباعة