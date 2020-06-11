الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وبلدة عزون شرق قلقيلية ومخيم الأمعري جنوب البيرة ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت سبعة منهم.
كما أصيب فلسطيني من جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه خلال اقتحامهم بلدة بيت فوريك شرق نابلس في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة “وفا” عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك واعتدوا بالضرب على فلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح.
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