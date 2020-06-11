هل يمكن تناول الآيس كريم؟

تقول الطبيبة أولغا كاشوبينا، ينصح العديد من الأطباء بعدم تناول الآيس كريم دائماً، ولكن باعتقادي يجب أن يكون هذا في حالات معينة فقط.

وأشارت كاشوبينا إلى أن الآيس كريم مادة غذائية غنية بالكربوهيدرات، لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله، وتقول: الضرر الرئيس للآيس كريم هو احتواؤه على كمية كبيرة من السكر، فإذا كان الإنسان لا يعاني مشكلات في اللثة والأسنان، فيمكنه تناول الآيس كريم ولكن عليه مراقبة محتوى السكر فيه، كيلا يتجاوز الحد المسموح به يومياً.

وأضافت: بسبب السكر الموجود في الآيس كريم، فهو غير مفيد للأطفال الصغار، لأن للآيس كريم تأثيراً سلبياً في الأسنان، ويسبب التسوس، لذلك يجب على الأقل بعد تناوله تنظيف أسنان الطفل، كما إن الذين لا يتحملون الحليب بسبب فقدان إنزيم اللكتاز، عليهم أن يعلموا،أن بعد تناولهم الآيس كريم ستظهر عندهم أعراض غير مريحة في الأمعاء، لذلك ينصح هؤلاء بتناول كمية صغيرة منه. أما الذين يعانون حساسية الحليب فعليهم تجنب تناول الآيس كريم نهائياً.

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