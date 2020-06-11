الجيش الليبي يستهدف مواقع ميليشيات مسلحة شرق مصراتة
أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن سلاح الجو استهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي في منطقة السدادة شرق مصراتة وحقق إصابات مباشرة.
وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: إن سلاح الجو الليبي استهدف خلال ضربة جوية قوية وهي الثانية سيارة محملة بالذخائر وتجمع أفراد في منطقة السدادة شرق مصراتة، مضيفاً: الإصابات كانت مباشرة في صفوف المرتزقة والميليشيات المسلحة.
وقالت الشعبة: إن سلاح الجو تمكن من تدمير منظومة دفاع جوي تركية في محيط منطقة بوقرين إضافةً إلى المدفعية التابعة لمجموعات الوفاق والمرتزقة الأتراك والتي تقوم بقصف منازل الآمنين في المنطقة.
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