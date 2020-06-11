بيونغ يانغ: على واشنطن ضبط لسانها إلا إذا أرادت تجربة شيء مزعج
أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أن على الولايات المتحدة معالجة مشكلاتها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون غيرها ولا سيما العلاقات بين بيونغ يانغ وسيئول.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الرسمية عن كوون جونغ جون مدير عام الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية قوله في بيان: لا يحق لأحد التدخل في العلاقات الثنائية بين الكوريتين، مندداً بـ “مواقف واشنطن المزدوجة” إزاء بلاده.
وقال كوون: إذا دست الولايات المتحدة أنفها في شؤون الآخرين بعبارات طائشة ولم تحفل بشؤونها الداخلية في وقت يعاني فيه وضعها السياسي من أسوأ اضطرابات على الإطلاق فقد تواجه أمراً غير سار يصعب التعامل معه، مؤكداً أن على واشنطن أن تضبط لسانها وتعالج مشكلاتها الداخلية إلا إذا أرادت تجربة شيء مزعج.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن أبدت الولايات المتحدة استياءها من قطع بيونغ يانغ جميع أشكال الاتصالات مع كوريا الجنوبية على خلفية تصرفات سيئول المعادية وعدم وقفها بث منشورات معادية عبر الحدود.
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