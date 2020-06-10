القضاء الإيطالي يستدعي رئيس الحكومة

استدعى القضاء الايطالي رئيس الحكومة جوزيبي كونتي للاستماع لإفادته حول طريقة إدارته لتفشي وباء كوفيد19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن القضية التي يريد القضاة الاستماع فيها لكونتي تتعلق بالتأخر في إنشاء”منطقة حمراء”تشمل مدينتين تضررتا كثيرا من الوباء حيث تتبادل الحكومة المركزية ومسؤءولو منطقة لومبارديا المسؤولية عن هذا التأخر الذي أدى لأثر كارثي وارتفاع عدد الوفيات وانتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 235763 حالة وهي سابع أعلى حصيلة للإصابات في العالم وسجلت إيطاليا اليوم 71 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وبلغ إجمالي الوفيات 34114 حالة.

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