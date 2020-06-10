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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 19 شوال 1441 الموافق لـ 10 حزيران 2020
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شريط الأخبار
صاروخ يستهدف محيط السفارة الأمريكية ببغداد ولا إصابات
القضاء الإيطالي يستدعي رئيس الحكومة
الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في العيسوية
الدنمارك تستدعي سفير النظام السعودي على خلفية تمويل نظامه للإرهاب
رصد سفينة تركية محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية
عون ودياب يحذران من مخططات خارجية معادية لإشعال فتنة في لبنان
الصحة: 6 إصابات بكورونا لأشخاص مخالطين في رأس المعرة وشفاء 6 حالات
حجر صحي لجميع عناصر مكافحة الشغب في جوروم التركية
77 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
اتفاقية إيطاليا واليونان.. صفعة في وجه أطماع أردوغان التوسعية
ثلاثة شهداء يمنيين بغارة للعدوان السعودي في صعدة
شقيق جورج فلويد يدعو الكونغرس لوضع حد لآلام الأميركيين من أصل إفريقي
النظام التركي يوقف 63 شخصاً بذريعة صلتهم بغولن
بوريل: أوروبا لا تريد الانخراط بحرب باردة مع الصين
حقوقي مصري: "قانون قيصر" يمثل البلطجة الأمريكية