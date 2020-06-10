أكثر من 416 ألف وفاة بكورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 416 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتخصص بتتبع مستجدات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل إصابة 7 ملايين و398 ألفا و237 شخصاً ووفاة 416386 حالة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء تعافى منهم 3702803 أشخاص على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري أمس احصيت خمسة آلاف و15 وفاة إضافية و125 ألفا و128 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل 1272 والولايات المتحدة 1027 والمكسيك 596.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد19 مطلع شباط هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 114852 وفاة من أصل 2058729 إصابة وشفي ما لا يقل عن 791452 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة تأتي بريطانيا بتسجيلها 41128 وفاة من أصل 341092 إصابة تليها البرازيل مع 60483 وفاة من أصل 305937 إصابة ثم إيطاليا مع 34114 وفاة من 235763 إصابة وفرنسا مع 29319 وفاة من 191939 إصابة.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر 83 وفاة لكل مئة ألف شخص تليها بريطانيا بـ 61 وفاة وإسبانيا بـ 58 وفاة وايطاليا بـ 56 وفاة والسويد بـ 47 وفاة.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين مع امتلاك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

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