أمريكا: إصابات كورونا تقترب من مليونين ومئة ألف

تجاوزت أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″ في الولايات المتحدة حاجز المليونين و58 ألف إصابة بينما ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 114 ألفا.

وذكر موقع وورلد ميتر المتخصص في متابعة مستجدات الإصابات والوفيات جراء الفيروس حول العالم أن الولايات المتحدة سجلت 13180 حالة لتصل إلى 2058729 إصابة بينما بلغت حالات الوفاة 114852 حالة بعد وفاة 704 حالات اليوم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا من جراء جائحة”كوفيد 19″ على صعيد الإصابات أو الوفيات بين دول العالم.

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