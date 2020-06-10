71 وفاة بكورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 71 حالة وفاة جراء فايروس كورونا اليوم .

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قولها إن حالات الوفاة بسبب مرض “كوفيد19” في البلاد زادت 71 حالة اليوم في حين تراجعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 202 من 283 يوم أمس.

وأضافت الوكالة أن إجمالي حالات الوفاة بفعل المرض منذ ظهوره في إيطاليا في 21 شباط بلغ 34114 حالة ما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 235763 حالة وهي سابع أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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