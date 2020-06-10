الدنمارك تستدعي سفير النظام السعودي على خلفية تمويل نظامه للإرهاب

استدعت وزارة الخارجية الدنماركية اليوم سفير النظام السعودي في كوبنهاغن على خلفية تمويل نظامه أنشطة إرهابية ضد إيران انطلاقا من أراضي الدنمارك.

ونقلت فرانس برس عن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود قوله في بيان إن السفير السعودي تبلغ “بكل وضوح بأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال بهذه الأنشطة كما نقل سفيرنا في الرياض فورا الرسالة نفسها إلى السلطات السعودية”مشيرا إلى توجيه”اتهامات جديدة بغاية الخطورة بهذا الصدد”.

وأوضح البيان أنه تم استدعاء السفير السعودي إلى وزارة الخارجية الدنماركية حيث التقى مدير الشؤون السياسية.

وأشارت الشرطة الدنماركية إلى وجود ملاحقات قضائية بحق”ثلاثة أشخاص بالدنمارك بشبهة التحريض على الإرهاب وتمويله في إيران والتعامل مع جهاز استخبارات سعودي”.

من جهته أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي بورك أندرسن في بيان أن”من غير المقبول على الإطلاق أن تستخدم دول خارجية وأجهزتها الاستخبارية أراضي الدنمارك نقطة انطلاق لتمويل الإرهاب ودعمه وأن تنقل خلافاتها إليها”.

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة يقيمون في الدنمارك وهم ملاحقون منذ شباط بشبهة التجسس لحساب جهاز استخبارات النظام السعودي ووفق جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي فقد تجسس المتهمون بين عامي 2018 و2020 لمصلحة جهاز استخبارات النظام السعودي.

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