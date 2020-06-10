رصد سفينة تركية محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية

رصدت البحرية اليونانية سفينة شحن تركية “محملة بالأسلحة والذخيرة” قبالة السواحل الليبية.

ونقلت روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها اليوم إن السفينة اليونانية المشاركة في عملية “إيريني” البحرية والتي ترأسها إيطاليا رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها “أسلحة وذخائر” بينما لم تعرف جهة رسوها في موانئ غرب ليبيا.

من جانبها أدعت وسائل الإعلام التركية أن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تجارية تركية ترافقها فرقاطة تركية متجهة إلى ليبيا مضيفة أن الفرقاطة التركية وجهت إنذارا للبحرية اليونانية بعد إقلاع مروحية يونانية من سفنها.

يأتي ذلك بعد يوم من توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

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