الصحة العالمية تحذر من خطر عدم إيجاد لقاح ضد كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس عن مخاوف من عدم الوصول إلى لقاح ضد “كوفيد 19” في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده غيبريسوس في جنيف من جهته مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية قال خلال مؤتمر صحفي افتراضي أيضا وفق ما نقلت رويترز إنه من غير الواضح كيف سيؤثر وصول الشتاء إلى نصف الكرة الجنوبي على الفيروس التاجي الجديد.

وأضاف رايان:”لا نعرف كيف سيكون الفيروس التاجي .. في الوقت الحالي ليست لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيتصرف بشكل أكثر عدوانية أو سينتقل بكفاءة أكبر أم لا”.

وبين أن تأثير وصول فصل الصيف إلى نصف الكرة الشمالي على فيروس كورونا غير واضح أيضا لافتا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على توقع بأن يكون الموسم أو درجة الحرارة الجواب على انتشار المرض .

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت أمس دول العالم إلى مواصلة جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن وباء كورونا يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

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