عون ودياب يحذران من مخططات خارجية معادية لإشعال فتنة في لبنان

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى عدم السماح للفتن بالتسلل إلى المجتمع اللبناني وفقا لأجندات خارجية.

وقال العماد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم أن البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها كاشفا عن معلومات تشير إلى ارتباطات خارجية لبعض المشاركين في هذه الأعمال.

من جهته حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من محاولات العدو الإسرائيلي لافتعال فتنة في لبنان.

وقال دياب إن مشروع الفتنة قائم ومستمر والعدو الإسرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطية على خطته لضم الأراضي الفلسطينية داعيا إلى أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإحباطها.

وكانت مظاهرات المحتجين المطالبة بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية السبت الماضي في طرابلس ادت الى اصابة 26 عسكريا لبنانيا إضافة إلى أعمال شغب وتكسير للمحلات والأملاك العامة.

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