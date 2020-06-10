إخماد حريق نشب في أعشاب يابسة في منطقة الربوة بدمشق

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق حريقا نشب عصر اليوم في مساحة من الأعشاب اليابسة بمنطقة الربوة بدمشق.

وفي تصريح لمندوبة سانا أوضح قائد فوج إطفاء دمشق العميد داود نصر عميري أن الحريق اندلع في مساحة من الأعشاب اليابسة فوق محطة محروقات زهرة الربوة الحديثة حيث توجهت عناصر فوج الإطفاء على الفور إلى المنطقة وتمكنت من إخماده بعد عدة ساعات باستخدام أكثر من 12 سيارة إطفاء.

وأشار العميد عميري الى الصعوبات التي واجهها عناصر الإطفاء في التعامل مع الحريق نظرا لهبوب الرياح وصعوبة طبيعة المنطقة الجغرافية التي نشب فيها وهي عبارة عن ريف صخري كبير حيث قام العناصر بالتسلق على الريف ليتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد إلى مساحات أوسع.

وكان عناصر فوج إطفاء دمشق وريفها أخمدوا حريقا شب يوم الجمعة الماضي وامتد على مساحة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة طريق المتحلق الجنوبي من جهة داريا بريف دمشق دون حدوث اي أضرار مادية.

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