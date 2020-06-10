شقيق جورج فلويد يدعو الكونغرس لوضع حد لآلام الأميركيين من أصل إفريقي

دعا شقيق جورج فلويد الكونغرس الأميركي اليوم لـ ” وضع حد لآلام” الأميركيين من أصل إفريقي والإصغاء إلى مطالبات الشارع بإصلاح قوات الشرطة والأمن.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن جورج فلويد شقيق فلويد الذي قتل في 25 أيار في مينيابوليس على يد شرطي قوله أمام لجنة قضائية في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية “أنا هنا لأطلب منكم وضع حد للألم.. وضع حد لما نشعر به من إنهاك” مشيرا إلى أنه لا يستطيع وصف الألم الذي شعر به حين شاهد الشريط المصور الذي أظهر ما تعرض له شقيقه حين قضى اختناقا تحت ركبة الشرطي ديريك شوفن.

وأضاف “ارجوكم اصغوا إلى ندائي أصغوا إلى نداءات عائلتي إلى نداءات من ينزلون إلى الشارع في العالم أجمع” في إشارة إلى التظاهرات التي أعقبت مقتل شقيقه وهي الأكبر منذ حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الفائت.

وأدى قتل فلويد خنقا الشهر الماضي إلى احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحملات مناهضة لعنف الشرطة الأميركية وعنصريتها على مواقع التواصل الاجتماعى طالب المتظاهرون من خلالها بإصلاحات فى أجهزة الشرطة وأنظمة المراقبة التى اعتبروا أنها تستهدف الأشخاص من أصول إفريقية على نحو مفرط إضافة إلى إحقاق العدالة في قضية فلويد.

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