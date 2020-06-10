النظام التركي يوقف 63 شخصاً بذريعة صلتهم بغولن

أصدرت نيابة النظام التركي بمدينة ازمير غرب تركيا اليوم قراراً بتوقيف 63 شخصاً بينهم عناصر شرطة سبق فصلهم من عملهم بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن قرارات التوقيف التي أصدرتها النيابة المذكورة تشمل إلى جانب أزمير كلا من اسطنبول ومرسين جنوب البلاد وصدرت بحق هؤلاء الأشخاص بذريعة الارتباط بالمنظمة وتأمين المؤن والمساعدات المالية للمشتبه في انتمائهم لمنظمة غولن وشنت قوات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب التابعة لأزمير عمليات أمنية متزامنة بهدف اعتقال المطلوبين.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية بحجة محاولة الانقلاب حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلاً عن فصل أو ايقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.

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