5 ميداليات برونزية و5 شهادات تقدير في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات

أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري خمس ميداليات برونزية وخمس شهادات تقدير في منافسات أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات الذي نظمته أندونيسيا عبر الانترنت في العاشر من شهر آذار الماضي بمشاركة نحو خمسين دولة وأعلنت نتائجه اليوم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الميداليات البرونزية أحرزها كل من الطلاب عبد الكريم السيد رمضان من الصف الثالث الثانوي “ثانوية السعادة بدمشق وعلي بكور من الصف الثاني الثانوي “ثانوية الباسل للمتفوقين بحلب وعلاء الدين أحمد من الصف الثاني الثانوي “ثانوية الباسل للمتفوقين بحلب ومجد ناصر من الصف الثالث الثانوي “ثانوية الكميت ابراهيم بليدي للمتفوقين باللاذقية والحسين حيان خليل من الصف الثاني الثانوي “ثانوية فهيم محمد بطرطوس.

كما أحرز شهادات التقدير بحسب الهيئة كل من الطلاب محمد فؤاد المعين من الصف الثالث الثانوي “ثانوية الباسل للمتفوقين بحلب ومحمد أنس القدسي من الصف الثالث الثانوي “ثانوية الباسل للمتفوقين بحلب ومحمد لويس الشعلان من الصف العاشر “ثانوية السعادة بدمشق ومازن مزاحم من الصف العاشر ثانوية السعادة بدمشق ونور بشلاوي من الصف العاشر “ثانوية الباسل للمتفوقين بطرطوس.

ونوهت الهيئة بأن الطلاب العشرة الذين مثلوا سورية في الأولمبياد حصلوا على جوائز مع الإشارة إلى نجاح ثلاثة طلاب من الصف الأول الثانوي من أعضاء الفريق الوطني السوري للرياضيات بالفوز بشهادة تقدير رغم عدم امتلاكهم خبرة المشاركة في المنافسات الدولية .

ولفتت الهيئة إلى أن سورية بهذه النتائج حافظت على مرتبتها الدولية الحادية والعشرين حيث يعد أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات المسابقة الدولية الأقوى بعد الأولمبياد العالمي واختباراته تحاكي المستوى والأسلوب الذي يتبعه العالمي من حيث المضمون والطريقة إضافة إلى قوة المنافسة فيه.

وتعتبر المشاركة في هذا الأولمبياد محطة تحضيرية مهمة لفريق الأولمبياد السوري في إطار استعداده للمشاركة في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي ستنظمه روسيا “عن بعد” خلال الفترة القادمة.

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