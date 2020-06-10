الأمم المتحدة: الجهود قاصرة عن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ

حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من أن الإنشاءات المرتقب إنجازها في العالم حتى العام 2030 في مجال الطاقة المتجددة لا تزال بعيدة عن المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن سلوك المسار الصحيح لحصر ارتفاع معدلات الحرارة في العالم دون درجتين مئويتين بموجب اتفاق باريس يتطلب إضافة حوالي ثلاثة آلاف غيغاواط من القدرات في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وأشار التقرير إلى “التباين الشاسع” بين طموحات مختلف بلدان العالم والمتطلبات المرتبطة بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة لافتا إلى أن تعهدات الحكومات والشركات تقتصر حاليا على 826 غيغاواط من القدرات الإضافية في مجال الطاقة المتجددة مع كلفة مقدرة بحوالي ألف مليار دولار وفق حسابات هذه الجهات.

وشهد العام 2019 وحده ازدياداً قياسياً في مستوى القدرات على صعيد الطاقة المتجددة بواقع 184 غيغاواط بينها 118 غيغاواط في مجال الطاقة الشمسية و61 على صعيد طاقة الرياح أي بزيادة قدرها 20 غيغاواط مقارنة مع سنة 2018.

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