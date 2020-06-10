إندونيسيا تسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت إندونيسيا اليوم تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا ما دفع خبراء الصحة للدعوة للتمهل في رفع الإغلاق في البلد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير مكافحة فيروس كورونا في البلاد أحمد يوريانتو قوله إنه تم احصاء رقم قياسي جديد بلغ 1241 إصابة جديدة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تزامنت مع حلول عيد الفطر.

من جهته اعتبر عالم الأوبئة من جاكرتا هنري سوريندرا أن الارتفاع الكبير في عدد الاختبارات “قد يفسر تسجيل الأرقام القياسية مؤخراً” مضيفاً أن إندونيسيا لم تستوف الشروط التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لرفع الإغلاق وأنه من السابق لأوانه القيام بذلك وكان يتوجب على إندونيسيا التمهل.

وكانت إندونيسيا سجلت إجمالاً وبالأرقام الرسمية أكثر من 34 ألف إصابة و1959 وفاة بالفيروس.

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