الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان: الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية أخطر أشكال الإرهاب

جدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان تنديده بالإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية مبيناً أنها مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وتمثل أخطر أشكال الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب السوري.

وشدد الحزب في بيان اليوم على أن هذه الإجراءات هي استكمال للحرب الإرهابية التي تستهدف سورية منذ العام 2011 وهي بمثابة جرائم موصوفة ضد الإنسانية ما يستدعي تحركاً سريعاً للمؤسسات الدولية للجم الغطرسة الأمريكية بحق الشعوب.

وجدد الحزب ثقته بقدرة سورية على إفشال تلك الإجراءات بعد أن حققت بصمودها وثباتها انتصاراً مدوياً على الإرهاب الإجرامي التدميري المدعوم أمريكياً وصهيونياً وتركياً ومن أنظمة المنطقة.

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