ضبط حوالي 70 طناً من الدقيق التمويني في حي النيرب بحلب

حلب - محمد حنورة

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم بضبط كمية تقدر بحوالي /70/ طناً من الدقيق التمويني ضمن مستودع في وادي نبهان بحي النيرب, بالإضافة إلى “مناخل ” لاستعمالها في غربلة الطحين.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب” أحمد سنكري ” أن الكميات التي تم ضبطها تعود لدقيق تمويني من مخصصات الأفران، موضحاً أن صاحب المستودع يقوم بغربلة الطحين وتعبئة الدقيق الأبيض الناتج عن الغربلة بأكياس جديدة (مزورة) مكتوب عليها (دقيق أبيض ) بغية الغش والتدليس بأسماء مطاحن خاصة ليبيعها في الأسواق، مضيفاً أنه تم تشميع المستودع ومصادرة الكميات الموجودة ، وسيتم التوسع في التحقيقات لمعرفة مصدر الطين وإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص .

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