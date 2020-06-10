إعلان جدول مباريات دوري كرة السلة للرجال والسيدات

أعلن اتحاد كرة السلة جدول مباريات دوري اندية الدرجة الأولى لفئتي الرجال والسيدات الذي كان قد قرر استئناف نشاطه مؤخراً دون جمهور و بنظام جديد بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

ففي فئة السيدات واستكمالا لمرحلة الذهاب يلتقي قاسيون مع الحرية والوحدة مع الجلاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في صالة الفيحاء بدمشق على أن يلتقي قاسيون مع الجلاء والوحدة مع الحرية في اليوم التالي في الصالة ذاتها فيما يلعب الساحل مع تشرين في طرطوس والأشرفية مع قاسيون والوحدة مع الثورة بدمشق في الثالث من الشهر المقبل.

أما دور المجموعات بفئة الرجال فيفتتح منافساته في السابع والعشرين من الشهر الجاري بلقاء الجلاء مع اليرموك والاتحاد مع الحرية في حلب على أن يلعب الجيش مع الثورة بدمشق والكرامة مع الطليعة في حمص في اليوم التالي فيما يلتقي في الثلاثين من الشهر الجاري الثورة مع الوحدة بدمشق والطليعة مع الوثبة في حماة على أن تستكمل مرحلة الذهاب في الأول والثاني من الشهر القادم بإقامة أربع مباريات لتبدأ مرحلة الإياب في الرابع من الشهر المقبل.

وتتنافس الفرق بفئة الرجال وفقاً للشكل الجديد ضمن ثلاث مجموعات حيث تلعب في الدور الأول بينها ضمن كل مجموعة دوريا من مرحلتين ذهابا وإيابا ليتأهل بنهايته الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية مباشرة وتلعب الفرق الأربعة المتبقية في ملحق دور الثمانية بدوري من مرحلة واحدة ضمن تجمع يتأهل بنهايته فريقان ينضمان إلى دور الثمانية.

وتلعب الفرق بدور الثمانية بعد إجراء القرعة بطريقة البلاي أوف الفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات وتتأهل الفرق الفائزة من المواجهات الأربع إلى نصف النهائي الذي يلعب بطريقة البلاي أوف أيضا ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي الذي يلعبان فيه للفوز بثلاث من أصل خمس مباريات.

أما دوري السيدات فتتأهل الفرق في ختام الدور الأول حسب ترتيبها إلى الدور ربع النهائي وتلعب الفرق بنفس نظام مسابقة الرجال إلا أن المتأهلين للدور النهائي يلعبان للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات.

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