النمسا: موقفنا بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ثابت

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبيرغ أن موقف بلاده بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثابت ولم يتغير وهو مستند إلى القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1976.

وذكرت وكالة وفا أن شالينبيرغ شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم على أن بلاده ترفض أي خطوة أحادية الجانب، مشيرا إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يجب أن تتم عبر المفاوضات.

وأوضح شالينبيرغ أنه سيتم عقد اجتماع قريب لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال نقاشاتهم حول مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية وتكثيف الجهود الأوروبية والدولية لمنع حدوث ذلك.

طباعة