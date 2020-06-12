600 مليون ليرة قيم الأقماح المسوقة من مزارعي شطحة
صرف فرع المصرف الزراعي التعاوني في شطحة بريف حماة 600 مليون ليرة سورية من ثمن الأقماح المسوقة من المزارعين لمراكز فرع المؤسسة السورية للحبوب.
وبين مدير فرع المصرف عصمت خضور أن العاملين في المصرف باشروا تجهيز الفواتير الواردة من فرع مؤسسة الحبوب لمزارعي القطاع الخاص، إضافة إلى مزارعي القطاع التعاوني في 17 جمعية تعاونية فلاحية بمناطق شطحة ومرداش والحيدرية وسلحب الجديدة ونبل الخطيب والفريكة وعين سليمو وجورين إضافة إلى 5 جمعيات فلاحية بمنطقة الزيارة وهي حلوز والصفصافة والبكة وفورو والبحصة.
وأضاف: سيتم اقتطاع الديون المستحقة على الفلاحين تجاه المصرف للموسم الحالي.
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