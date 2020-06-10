إطلاق خدمة تركيب عدادات الكهرباء في مركزي خدمة المواطن بحمص

أطلق مجلس مدينة حمص خدمة تركيب عدادات الكهرباء في مركزي خدمة المواطن في صالة الجمهور وعكرمة بحمص.

وأوضح المهندس رسمي السباعي مدير المعلوماتية في مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تجهيز الربط الشبكي بين شركة كهرباء حمص ومركز خدمة المواطن الرئيسي في صالة الجمهور بمجلس المدينة وبعد التنسيق بين مديريتي المعلوماتية في المجلس والشركة أصبحت الخدمة جاهزة للإطلاق والاستثمار في مركزي خدمة المواطن الرئيسي وعكرمة، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة موجودة في مركزي خدمة المواطن في العدوية والأرمن.

وأشار السباعي إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتخفيف الضغط عن شركة الكهرباء.

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