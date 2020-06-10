القبض على شخصين في اللاذقية يروّجان قطعاً أثرية

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على شخصين يقومان بالترويج لقطع أثرية.

وبينت وزارة الداخلية في بيان لها أنّ فرع الأمن الجنائي بمدينة اللاذقية ألقى القبض على شخصين قاما بالترويج لقطع أثرية، حيث ضبط بحوزة الأول عملة أثرية كان يروج لبيعها بمبلغ 25 ألف دولار، كما ضبط بحوزة الآخر بارودة حربية مع 8 مذخرات وذخيرتها 200 طلقة حية ومسدساً حربياً مع 10 طلقات حية وجعبتين وتمثالين أثريين وسيارة كيا ريو.

وأوضحت الوزارة أنها صادرت جميع المضبوطات، حيث تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولاً بعد استكمال التحقيقات.

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