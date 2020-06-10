مجلس الشعب يقر مرسوم المنح المجانية في المؤسسات التعليمية المرخصة ويعطي الأحقية لوزارة الدفاع بتأمين احتياجاتها

هناء غانم

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس إعطاء الأحقية لوزارة الدفاع بتأمين احتياجاتها من جهات القطاع العام بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الدولة وذلك بإقرار تعديل الفقرة هـ من المادة 7 من القانون رقم 8 لعام 2005 الخاص بعقود مبايعات ومبيعات وزارة الدفاع.

إن إعطاء الأحقية لوزارة الدفاع بتأمين احتياجاتها يكون بموجب فواتير مهما بلغت قيمتها على أن تقدم كامل الكمية المطلوبة من دون التقيد بأحكام هذا القانون في حال كانت الاحتياجات تستند إلى تعرفة رسمية وإذا كان إنتاجها أو توزيعها أو تقديم خدماتها محصوراً بإحدى الجهات العامة. وتؤمن الإدارة باقي الكمية وفق الطرق الأخرى المقررة في القانون رقم 8 لعام 2005 في حال وجود أسباب تبرر عدم قدرة الجهات العامة المعنية على تقديم كامل الكمية المطلوبة.

كما أقر مجلس الشعب المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 17/5/2020 المتضمن تحديد المنح المجانية السنوية المخصصة من كل مؤسسة تعليمية مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته

ومن الجدير ذكره أن مجلس الشعب وفي بداية جلسته كان أحيا الذكرى العشرين لرحيل القائد المؤسس حافظ الأسد وعبّر أعضاء المجلس عن مشاعر المحبة والإخلاص في ذكرى رحيل الخالد المؤسس الذي بنى الإنسان ودعم المزارع وأسس نهضة اقتصادية وبنى جيشاً عقائدياً، مؤكدين أن القائد المؤسس حافظ الأسد استطاع قيادة سورية في أحلك الظروف وأعتى المؤامرات و صحح مسار الثورة لتكون المقدرات بيد أبناء الشعب على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف تحقيق النهضة الشاملة وأنهم أكثر إيماناً والتفافاً حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد وعاهدوا سيادته بالوقوف خلف قيادته الحكيمة في مواجهة كافة التحديات .

وأكد حموده صباغ رئيس المجلس أن سورية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد أصبحت قوة إقليمية عروبية يحسب لها ألف حساب من الصديق والعدو ومن القوى الإقليمية والدولية العظمى . وأن هذا القائد العظيم يعد بحق مؤسس سورية المعاصرة التي تواصل نهج الصمود والحفاظ على سيادتها وحدودها وشعبها وقرارها المستقل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

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