عودة 2732 منشأة صناعية وحرفية إلى العمل بحمص

ارتفعت وتيرة تأهيل المنشآت الحرفية والصناعية التي تضررت بفعل الإرهاب في محافظة حمص خلال العام الحالي حيث بلغ عدد المنشآت التي تم تأهيلها وعودتها للعمل والإنتاج 6890 منشأة صناعية منها 2732 منشأة خلال العام الحالي سيسهم بعضها مباشرة في دعم إعادة الإعمار كإنتاج المصاعد الكهربائية وألواح النحاس والألمنيوم.

وأوضح المهندس بسام السعيد مدير صناعة حمص في تصريح لـ”سانا” أن هذا العام شهد إنجاز عملية تأهيل وإصلاح العديد من المنشآت المتضررة بسبب الأحداث ووضعها قيد العمل والإنتاج مجدداً ما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد للكثير من المواد والسلع الأساسية وبما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين عبر تشغيل اليد العاملة ويدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج.

وبين السعيد أنه تم ترخيص وتنفيذ 59 من المنشآت الصناعية والحرفية وفق القانون 21 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار رأسمالها مليار و155 مليون ليرة تؤمن نحو 200 فرصة عمل، لافتاً إلى تسجيل دخول 24 منشأة حيز الإنتاج برأسمال يبلغ نحو230 مليون ليرة سورية منها 13 منشأة غذائية وثلاث هندسية وسبع كيميائية وواحدة نسيجية.

ويبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية الإجمالية المسجلة في مديرية صناعة حمص حالياً 11394 منشأة صناعية وحرفية.

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