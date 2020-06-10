الطلاق وأثره على حياة الأسرة

د. رحيم هادي الشمخي

إن التأثيرات السلبية للطلاق عديدة وليست غائبة عن أذهان الكثيرين من الذين مروا بهذه الحالة، إلا أن العديد منهم لا يحاولون إصلاح الحياة الأسرية بعد الطلاق، وخاصة من أجل أطفالهم الذين كانوا حصيلة الزواج المنتهي، بل يتركونهم عرضة للأزمات النفسية والاجتماعية بعدم قدرتهم على المثابرة والاجتهاد للعودة إلى حياة جديدة والتي من الممكن أن يعاد بناؤها مرة أخرى، ليس من أجلهم فقط، بل من أجل أطفالهم أيضاً، فالكثير يلجؤون لتشويه صورة أحدهما من قبل الآخر، وهذا من الأمور الخطيرة جداً التي بجب التنبّه لها، لأن العديد ممن يتخذون هذا الأسلوب لا يفكرون بالنتيجة السيئة التي يمكن أن يتركها هذا الأمر، كجعل الطفل يكره أحد والديه بإعطائه صورة سيئة عن الآخر، فتشويه صورة الأم مثلاً من قبل الأب، أو العكس، يعطي للطفل رؤية خاطئة عن والدته فيكرهها وهو صغير، ولا يحترمها ولا يقدّرها أيضاً، وعندما يصبح كبيراً أو في عمر الشباب فإنه قد يكره النساء جميعاً، فيضعهم في صورة الأم المشوهة، وهذا الأمر خاطئ جداً، وبالتالي يجب التنبه لعدم تبديل صورة الأم أو الأب من أحدهما أمام الطفل وعدم المساس بكرامتهما أو بشخصيتهما على حد سواء، لأن مثل هذا الأمر يخلق لدى الطفل عدم الوفاء لوالديه، فمهما كانت درجة الغضب والكره لطرف من الآخر لابدّ لهما من التحكّم في شعورهما وتصرفاتهما، لأن هذا التحكم سيعود في النهاية بالخير على حياة أطفالهما في المستقبل ويكون بصالح سعادتهم.

هذا مع التأكيد على عدم ترك الأطفال عرضة للمشاكل بتركهم مع حاضنة أو صديقة أو جارة بحجة شعور الغضب والكره من أحدهما للآخر، إضافة للحالة النفسية السيئة التي يمران بها، كل ذلك يجعلهم غير قادرين على الاهتمام بالطفل، ومثل هذا الأمر غير مهم للبعض، إلا أنه ذو أهمية كبرى حسبما ذكر علماء النفس الذين يؤكدون أهمية احتضان الطفل وضمه إلى أحضان والديه بالتتابع (وحسب موضع الطفل عند أحد الوالدين)، لأن الطفل ذو إحساس مرهف وبإمكانه التقاط أدنى المشاعر الصغيرة التي من الممكن أن تؤثر في نوعية العلاقة القائمة بين الطفل ووالديه، كما أن سلوكيات الوالدين مع أطفالهما بعد الطلاق تؤثر تأثيراً كبيراً في حياة الطفل المستقبلية، فالضبط الكبير لكافة تصرفاته أو إهماله إهمالاً كبيراً يترك في حياته فراغاً واسعاً قد يؤثر عليه تأثيراً سلبياً لا ينفعه، بل إن الموازنة في هذا الأمر مهمة جداً، فالاهتمام به ينبغي أن يتخذ معه الأسلوب الطبيعي في التربية، حيث يتمكن الطفل من العيش حياة طبيعية، ومهما كانت الإجراءات التي نتخذها بعد الطلاق بخصوص الأطفال، تبقى حياتهم مع والديهم في بيت واحد أساس الحياة الصحية والسليمة والطبيعية السعيدة التي يجب أن ينظر إليها كل من يريد أن يخطو نحو الطلاق الذي هو أبغض الحلال.

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