الحدائق العامة.. متنفس كبار السن بعد فترة الحجر المنزلي

دينا عبد

يلجأ كبار السن إلى الحدائق العامة لتمضية ساعات المساء وسط أحضان الطبيعة وهرباً من درجات الحرارة المرتفعة.

«تشرين» جالت في بعض الحدائق والتقت المسنين الذين يجلسون فيها، وتحدث أبو رائد قائلاً: بعد فترة الحجر المنزلي بدأت أتردد إلى الحديقة لعدة أسباب أولاً: بسبب قربها من منزلي، وتالياً للخروج من جو العائلة إلى الطبيعة ولقاء الأصدقاء.

أم وليد سيدة مسنة يصحبها حفيدها للمشي والتنزه في أرجاء الحديقة القريبة من مكان سكنها، ترى أن الحدائق هي الملاذ الوحيد لكبار السن، وبحسب قولها يوجد فيها مقاعد للجلوس فعندما يتعب أي شخص بإمكانه الجلوس.

د. غنى نجاتي “صحة نفسية” قالت: الحدائق الخضراء علاج نفسي مجاني متاح لجميع أفراد المجتمع، حيث أثبتت الدراسات السيكولوجية وجود علاقة قوية بين المساحات الخضراء وشعور الفرد بالرضا والسعادة والاسترخاء، ويمكننا القول إن هذه الفضاءات الخضراء هي متنفس نفسي ومضاد توتر طبيعي لكبار السن، فكلما زادت مدة تعرض المسن للمساحات الطبيعية، قلّ احتمال تعرضه للعديد من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب، وذلك بحسب الدراسات النفسية المقارنة، فوجود المسن داخل المتنزه يساهم في تقليل ظهور الأفكار السلبية التي قد تؤرق تفكيره عادة، ولا يقتصر تأثير المتنزهات الإيجابي على تحسين الصحة النفسية فقط، بل يشمل تغييراً نوعياً في الرفاهية العقلية للمسن، ينعكس ذلك في تحسن مزاجه وارتفاع شعوره بالسعادة والأهمية الذاتية، كما قد تكون الحدائق مكاناً للاجتماع بأصدقائه بعيداً عن فوضى المنزل وضوضاء العائلة، وهناك العديد من المسنين قد لمسوا تحسناً بصحتهم الجسدية نتيجة زياراتهم المتكررة للحدائق حيث يعمل الأوكسجين النقي على تنشيط الدورة الدموية وتحسين استقلاب الجسم للأدوية العلاجية، وهناك تحسن ملحوظ في مزاجهم بعد زيارة الحدائق حيث يصبح المسن أكثر صبراً وهدوءاً ويقل شعوره بالوحدة النفسية نتيجة انشغال أولاده وأحفاده عنه، كما أن الجلوس بالحديقة ومشاهدة غيره من العائلات والأصدقاء وسماع ضحكات الأطفال ممزوجة بزقزقة العصافير كل ذلك يسهم برسم ابتسامة رضا على وجهه، وتزيد من شعوره بالانتماء النفسي وتساعده في المضي بمسار روتين حياته بتوتر وضغط أقل من المعتاد.

واختتمت د. نجاتي: إن الحدائق والمتنزهات في بلدنا مجانية وهي مأجورة في بلدان أخرى مثل مصر، وتالياً هذه فرصة جميلة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخضراء والابتعاد عن إيقاع الحياة المتسارع المشحون بمتطلبات غالية الثمن.

طباعة