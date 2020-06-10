«كورونا» والصراع الإيديولوجي

إدريس هاني

لا يزال «كورونا» يتحسس خلايا شريحة واسعة من الناس، ولا يزال الوقت غير مناسب لكل أشكال الوثوقية. لم يصب كورونا الأجساد فحسب بل إنّ آثاره على الوعي لا تقلّ ضراوة عن آثاره على الجسد. وكان من الطبيعي أن تتنوع تفاعلات المجتمع مع هذه الجائحة.

إن كنّا اعتقدنا أنّ ردود فعل المجتمع من وباء كورونا كانت منسجمة فهذا يعني أنّنا غرقنا في أقصى المثالية، وكان أحرى أن تمضي دراسات في اتجاه تقصّي التعبيرات المتنوعة وكيف أنّ الجائحة لا تنهي الصراع الإيديولوجي حتّى وإن فرضت بعض التراجع في الصراع الطبقي، فالجائحة منحت هذا الصراع منحى آخر لكنها لم تلغه. لقد تساوى النّاس في الخوف وفيما يأملون ويتوقعون، تساووا في القيود وفي تراجع في مظاهر السعادة.

يستمر الصراع الإيديولوجي على خلفية تفاعل المجتمع مع صدمة الوباء العالمي، ويحافظ هذا الصراع على المفاهيم نفسها.

إنّ الأهمّ في هذا الصراع هو دلالته، هو كيف تستطيع الإيديولوجيا أن تمانع في زمن تراجع المناعة الطبيعية، فالإيديولوجيا هنا تلعب دور اللّقاح المغشوش -لكن في غياب اللقاح الحقيقي نحتاج إلى العلاج بالوهم، الإيديولوجيا كعلاج، ولا أحد يملك أن يحدد ما هو هذا الوهم وما هي حدوده في ظلّ هذه الفجوة- وهي تعبير عن قوة الإيديولوجيا في التعايش مع الجائحة.

لا توجد في الحقيقة فئة واحدة تستغل الجائحة وأخرى لا تفعل، بل هناك تنافس على استعمال الجائحة في مواصلة الصراع الإيديولوجي، فكورونا يكشف عن خريطة الإيديولوجيات الممزقة داخل المجتمع الواحد.

يفقد الجسد مناعته لكن الإيديولوجيا تستمر في الممانعة، وهذا ما يجعل تفاعل الحشد الاجتماعي مع الوباء يختلف عن تفاعل الفرد، لأنّنا سنجد أكثر من تعليل لظاهرة الاستهتار بالوباء، ولأننا سنكتشف أنّ في كل شريحة يوجد من ينضبط ومن لا ينضبط بالتعليمات والإجراءات المطلوبة، هناك أمّيون هم أكثر حرصاً على الانضباط وهناك متعلمون جعلتهم نظرية المؤامرة يستخفون بالوباء، أمامي صورة المرأة العجوز التي تمعن في تنظيف شبّاك البيت والأبواب بإمعان وهناك أطباء وباحثون يقولون إنّ كورونا مجرد “بروباغندا”. وكذلك في كل تيار سنجد الأمر نفسه. حين يتعلق الأمر بالجهل البسيط لا يكون هناك إشكال في الانضباط لكن حين يتعلق الأمر بالجهل المركّب نصبح أمام منطق آخر يتطلّب التّدخّل.

تلعب الإيديولوجيا دوراً إيجابياً أحياناً، ولكنها تلعب دوراً سلبياً متى ما فقدت صلتها بالمعرفة، فالإيديولوجيا حين تخطئ وظيفتها كمحفّز وتستقلّ وتتطفّل على وظيفة المعرفة تكون هي نفسها قد تحوّلت إلى فيروس في جسم المعرفة، هكذا ينتشر الزّيف في كلّ مكان، وتجد المغالطة البيئة المناسبة لنشاطها وبعض الإيديولوجيات تصبح لها مناعة مضاعفة ضدّ المعرفة.

تعبيرات المجتمع وتياراته ستكون مختلفة في زمن الطواعين والأوبئة، وستؤمّن الإيديولوجيا ما يتيحه الصراع من محفّزات وتصورات غالباً ما يغلب عليها الإطلاقية والوثوقية. هذا يؤكّد بالفعل أنّ الجائحة هي بيئة مناسبة لعودة الصراع الإيديولوجي، بل إنّ نهاية الإيديولوجيا تصبح هنا فكرة غير مقنعة، لكن وجب التأكيد أيضاً على أنّ الإيديولوجيا هي آخر أسلحة الإنسان ضدّ الوباء، ولا بدّ أن ينتج علاقة مع الجائحة تغرف من رصيده الإيديولوجي.

إن كان أيضاً الواقع يناقض بعض أشكال القول والمعنى في سياق جائحة في ذروة التّحدّي فذلك لأنّ الإيديولوجيا تحتل الفجوة التي تسبّب فيها عجز العلم حتى الآن عن اكتشاف اللّقاح، وحيث لم يعد هناك سوى آمال يقدحها اعتقاد غامض وثقة الإنسان في العلم. إنّ الزيف يحتل مساحة كبيرة في أزمنة الاستقرار فما بالك في زمن النوائب والجوائح والمساغب. لكنه صراع يتعين أن يستمر، لا شيء تغيّر في محتواه لكنه على المدى البعيد يساعد على تشكّل التركيب الضروري الذي يفضي إلى الرّشد، فنحن لازلنا أمام صراع الأقصى ضدّ الأقصى، زمن التّطرّفات والسلفيات.

لقد فُرضت مسافة بين المواطنين وقيود على الحركة في تدبير وقائي أقره العالم كله وفرضه العلم، وهذا في حدّ ذاته ليس إجراءً وقائياً بسيطاً بل هو حرمان من شكل آخر من الاستهلاك اليومي، فالحجر قوض هذا الإدمان الجماعي: حصار الاستعراضية، البصّاصون، الرغبة في الكلام، في الاحتشاد، في الاستهلاك، في الاستعراض، فكورونا عزز شكلاً من الكلوستروفوبيا الجماعية (رهاب الأماكن المغلقة) هذا يعني أنّ آثار كورونا النفسية لا تقل أيضاً عن آثاره الجسدية، وقد يكون من المناسب الحديث في وقت لاحق عن داء كورونا النّفسي.

في جائحة كورونا ما زلنا نحتاج إلى الوعي، ومنح المعرفة فرصة أكبر ومناعة أقوى لمواجهة الإيديولوجيا، فانتظارات العالم اليوم منصبّة على مخرجات العلم، وقد تلعب الإيديولوجيا دوراً في التخفيف من القلق وتدخل في العلاج النفسي أو تخفف من الهلع وهو ضروري للحفاظ على المناعة.

إن استمرار الصراع الإيديولوجي –بغضّ النظر عن الجانب المعياري- أمر يؤكّد على استمرارية الحياة الجماعية، وبأنّ الهلع لم يُنسِ المجتمع نزاعاته العميقة، وبأنّ الإنسان مهما بلغ هلعه في الوجود يظلّ مصرّاً على فكره، فالجائحة لا تبطل «الكوجيتو/ إثبات الحقائق بالبرهان»: أنا أفكر إذاً أنا موجود، وإن كان الصراع هو هنا حول نوعية الفكر ومراتب الوجود.

كاتب من المغرب

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