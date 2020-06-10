عماد خالد الحطبة

“الرهان”عنوان قصة قصيرة لأنطون تشيخوف، تدور حول رهان بين محامٍ وصيرفي. موضوع الرهان كان أيهما أكثر رحمة السجن المؤبد أم الإعدام.

بالنسبة للمحامي كان السجن المؤبد أكثر رحمة لأنه يحفظ الحياة، ويحمل في طياته إمكانية الحرية بعد زمن طال أو قصر.

أما الصيرفي فرأى أن الإعدام أكثر رحمة لأنه يسلبك الحياة مرة واحدة وبسرعة، من دون انتظار الموت البطيء وراء القضبان.

استقر الرهان على أن يقضي المحامي خمس عشرة سنة محبوساً في قبو في بيت الصيرفي، وإذا نجح في ذلك فإنه يحصل من الصيرفي على مليوني روبل.

مرت السنوات بطيئة في البداية، لكن المحامي وجد ضالته في القراءة، فقرأ مئات المجلدات وتعلم العديد من اللغات، حتى أنه أرسل إلى الصيرفي رسالة بست لغات، أتقن العلوم الإنسانية والعلوم البحتة، لتمضي السنوات الخمس عشرة، ويجد الصيرفي نفسه أمام ساعات تفصله عن خسارة كل ما يملك.

لكن المفاجأة تأتي من حارس القبو الذي هرع إليه قبل انتهاء المدة بخمس ساعات ليخبره أن المحامي قد غادر القبو وترك له رسالة.

في تلك الرسالة يقول المحامي إنه حلم بالحرية، وأن العلم والمعرفة قد حررا روحه، ولم يبق من قيد حول عنقه سوى الرهان بينهما، لذلك قرر المغادرة ليشعر بالحرية الحقيقة، الحرية الكامنة في كونك أنت.

رجعت إلى هذه القصة خلال متابعتي لأخبار ناقلات النفط الإيرانية المتجهة نحو فنزويلا كاسرة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على البلدين. رأيت رهاناً بين القيد الأميركي، والحرية التي تسعى إليها إيران وفنزويلا وجميع الدول التي يقع عليها الحصار.

كسبت إيران وفنزويلا الرهان وخسر المقامر الأميركي، لكن هذا المقامر كما نراه في أفلام الغرب الأميركي لا يترك الطاولة بسهولة، فهو إما أن يستمر بالمقامرة، وإما أن يشهر مسدسه ويطلق النار.

الرهان الجديد مع سورية، من خلال التصويت على ما يسمى «قانون سيزر» وتمديد مفعوله ليصبح عشر سنوات، “فالقانون” يتوجه بالاسم “لمعاقبة” سورية وإيران وروسيا، ثم يُوسع مظلته ليشمل كل من يتعامل تجارياً أو يقدم المساعدة لسورية في مجالات محددة هي النفط والطيران والمعاملات المصرفية (المصرف المركزي السوري) والتقنية.

ويترافق “القانون” مع حملة إعلامية شرسة تصور بأن “استسلام سورية وحلفائها” للمخططات الأميركية “هي مسألة وقت”، في تكرار هزلي «لتنبؤات الصلاة في المسجد الأموي قريباً» التي أطلقها حلف الإرهاب في بداية الحرب على سورية.

إذا تركنا التهويل الإعلامي، ونظرنا إلى الأمور بروية، سنجد أن الحصار النفطي على سورية بدأ في مرحلة مبكرة من الحرب عليها من خلال استهداف المنشآت النفطية الوطنية، وتسهيل سيطرة الإرهابيين على حقول النفط المهمة ونهبه وبيعه لتركيا و”إسرائيل”.

وبعد تقدم الجيش العربي السوري واستعادته لجزء كبير من هذه المنشآت وتشغيلها، لجأ التحالف الرأسمالي الرجعي إلى منع وصول الإمدادات النفطية إلى سورية كما فعلت البحرية البريطانية بإيعاز أميركي، في شتاء 2018 ولاحقاً في صيف 2019 عند احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» في جبل طارق، بحجة حملها النفط إلى سورية، بعبارة أخرى لا جديد في مجال النفط.

بالنسبة للطيران، فإن شركات الطيران السورية تعاني من حصار خانق، ولعل أبرز أمثلته منعها من إجلاء المواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم خلال أزمة كورونا، كما أن عدد شركات الطيران التي تحلق في الأجواء السورية محدود جداً بسبب “العقوبات” الأميركية العدوانية وارتفاع أقساط التأمين، وتتعرض الخطوط الجوية الإيرانية “للعقوبات” العدوانية نفسها، وهو ما أبرزته حادثة رفض تزويد الطائرة الإيرانية التي حملت مساعدات طبية إلى لبنان بالوقود في مطار بيروت.

أيضاً لا جديد في مجال النفط .

يتعرض المصرف المركزي السوري “لعقوبات” عدوانية أميركية وأوروبية منذ عدة سنوات، يُضاف إليها قيام بعض العملاء من الداخل والخارج بوضع المزيد من الضغوط على الليرة السورية، التي استطاعت الصمود أمام الدولار لفترة أطول من المتوقع، لكن الأزمات العالمية المتلاحقة أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، من دون أن يؤثر ذلك على قدرة الدولة على صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، وعلى مواصلة عملية إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية التي دمرها الإرهاب.

أما في مجال التقنية، “فالعقوبات” والحصار يطولان سورية منذ ما قبل الحرب عليها بكثير. وقد جاءت هذه “العقوبات” العدوانية تحت دعاوى منع سورية من الحصول على تقنيات تساعدها على تطوير الأسلحة، خاصة الصاروخية، و”عدم التزام” سورية بقوانين الملكية الفكرية وغيرها من الادعاءات.

بعبارة أخرى؛ فإن المتغير الوحيد الذي سيحمله تطبيق “قانون سيزر” هو أن ميليشيا عميلة اختارت الرهان على اللاعب الأميركي مقابل استثنائها من “القانون” المذكور، ومنحها حصة أكبر من عوائد نهب النفط السوري، بما تعتقد أنه يحقق أوهامها بإقامة كيان ما في شمال وشمال شرق سورية. وهو الحلم الذي سيتحول إلى كابوس، كالعادة، ليس تحت ضربات أبطال الجيش العربي السوري والرفض الشعبي فحسب، بل أيضاً بفعل تخلي الأميركي عن دعم هذه الميليشيا التي لم تكن يوما أكثر من دمية يحركها لتحقيق أهداف تكتيكية، لقناعته أن التاريخ والواقع لا يسمح بتحويلها إلى فعل استراتيجي.

المُستهدف بتجديد العمل “بالقانون” هو روسيا وإيران والصين كونها الدول المرشحة للمساهمة بقوة في عملية إعادة الإعمار في سورية. وفي هذا السياق يصبح “القانون” جزءاً من الحرب التجارية العالمية التي من شأنها إرساء قواعد النظام العالمي الجديد، الذي لن يتحقق إلا بحصول الصين وروسيا، وغيرها من الاقتصاديات الصاعدة، على موقع يتناسب مع حجمها وإنجازاتها الاقتصادية.

بعبارة أخرى نظام جديد يُنهي سيطرة القطب الواحد الذي تمثله الرأسمالية التقليدية.

لم يكن من المتوقع وقوف الدول المُستهدفة مكتوفة الأيدي. لقد استبقت هذه القوى “القانون” بإرسال إيران ناقلات نفط إلى فنزويلا. تُشكل هذه الخطوة رسالة قوية إلى الإدارة الأميركية وشركائها الأوروبيين حول الطريقة التي ستتعامل من خلالها الدول المُستهدفة مع الحصار والعقوبات. في السياق نفسه يأتي تقدم روسيا لتحل محل السعودية كمزود أول للصين بالنفط، وتقديم الصين وروسيا مساعدات لوجستية للعديد من الدول (بما فيها دول غربية) خلال التصدي لجائحة كورونا، وكذلك سلسلة القرارات الاقتصادية للقيادة السورية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية والعملية الإنتاجية بأكملها، بشكل يتيح للدولة السورية لعب دور أكبر في تسيير العملية الإنتاجية والاقتصادية.

الحرب ما زالت مستمرة، وواهم من يعتقد أن المحور الذي ضحى بدماء خيرة أبنائه على مذبح الوطن والحرية واستقلال الإرادة “سوف يستسلم لقانون سيزر”، أو غيره من “القوانين” والمؤامرات.

فنتيجة الرهان محسومة لمصلحة محور الحرية وإرادة الشعوب، وخسارة أخرى لمعسكر المقامرة والتآمر على الشعوب..

كاتب من الأردن

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