التظاهرات تتصاعد وإدارة ترامب تزداد تخبطاً

رشا عيسى

بينما زخم التظاهرات يتصاعد في الشارع الأميركي غداة مقتل جورج فلويد من أصل إفريقي خنقاً على يد رجال الشرطة، بقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب متخبطاً في الخطاب مواصلاً التهديد والتقليل من شأن المتظاهرين ومطالبهم بالعدالة ليعيش حالة خارجة عن الواقع باعتقاده أن الأميركيين والعالم “لا يزالون بحاجة إليه” وأن ما جرى معه خلال السنوات السابقة “مؤامرة لإسقاطه ومنعه من البقاء في البيت الأبيض” كما قال على منصته المفضلة “تويتر”.

واصل ترامب الهجوم على خصومه “الديمقراطيين” الذين بدورهم حاولوا إلى أقصى حد الاستفادة من التظاهرات لتحقيق تقدم انتخابي يحسب لمرشحهم جو بايدن خاصة بعد الزيارة التي قام بها الأخير لمنزل القتيل جورج فلويد، ولم يتخل ترامب عن ألفاظه المسيئة للجميع بدءاً من المتظاهرين الذين وصفهم “بالإرهابيين” إلى بايدن الذي واصل نعته “بالنعسان” والديمقراطيين الذين وصفهم بعديمي الفائدة.

استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تفاوتاً كبيراً لمصلحة بايدن، حيث أظهر استطلاع أعدته شبكة (سي إن إن) الأميركية، تفوق بايدن على ترامب بـ51 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، وأرجع ترامب تدني شعبيته في استطلاعات الرأي الرئاسية إلى المضايقات التي تعرض لها خلال 3 سنوات كما زعم وجعلته يخسر النقاط في استطلاعات الرأي.

الكراهية لسياسات ترامب تتفاقم حتى داخل إدارته بما في ذلك “البنتاغون” الذي بدأ بالتمرد عليه, وسربت الكثير من مواقف لجنرالات يرفضون الاستجابة لأوامر ترامب الذي شهدت ولايته انتعاشاً كبيراً جداً للعنصريين وانتشاراً كثيفاً للسلاح في الشارع الأميركي .

الضربة القوية التي تلقاها ترامب من تراجع التأييد له تعكس عدم الرضا عن رئاسته وإدارته والأسباب كثيرة وآخرها سوء التعامل مع انتشار وباء (كورونا المستجد) والاستخفاف بحياة مواطنيه وجعلهم عرضة أكثر فأكثر للوباء بسبب إدارته السيئة للتعامل مع هذا الملف وما تخلله من أخطاء قاتلة تلفظ بها ترامب جعلته من أسوأ الرؤساء الذين مروا على الولايات المتحدة، إضافة إلى حقده على الشعوب كافة ونزعته الاستعمارية والعنصرية، وكذلك تطرفه وجنوحه الكبير لفرض العقوبات على الدول كافة حتى على من يحسبون أنهم تحت المظلة الأميركية ليثبت بذلك أنه الطاغية الأول عالمياً .

فتح ترامب الكثير من الجبهات حول العالم من دون أن يسجل فوزاً واحداً إضافة لاحتقاره للمنظمات الإنسانية العالمية وانسحابه من دعم منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي كان فيه الوباء يفتك بالملايين لأنها لم تلتزم بخطاب يريد ترامب إملاءه عليها, وكذلك تمزيقه لعشرات الاتفاقات الدولية وأبرزها الاتفاق النووي مع إيران إضافة لنهب ثروات الشعوب تحت ذرائع الإنسانية.

أليس من الأفضل لترامب أن يمارس “إنسانيته” المزعومة على أرضه وبين مواطنيه الذين ضاقوا ذرعاً بسياساته؟ والتظاهرات الجارية حالياً تعطي الوجه الحقيقي لبلد يتنفس قادته العنصرية .

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